Спелеологи убрали свалку на входе в пещеру в Сочинском нацпарке

Свалку обнаружили в колодце, который является входом в пещеру, расположенной в 4 км от села Красная Воля.

Спелеологи обследовали пещеру и нашли большое количество строительного и бытового мусора, а также органические отходы. Мусор на поверхность в течение трех недель поднимали госинспекторы Сочинского нацпарка. Всего с природной территории вывезли 70 мешков с отходами.

Начали расследование по выявлению виновных для привлечения их к ответственности за организацию стихийной свалки.

«К сожалению, этот случай не единственный. Государственные инспекторы постоянно выявляют залежи бытовых отходов, который весьма сложно вывозить с природной территории, учитывая удаленность от инфраструктуры и горный рельеф. Сотрудники национального парка последовательно расчищают все загрязнения, часто привлекаются к этой работе добровольцы, однако мусор появляется снова и снова», — сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.

Желающие могут помочь нацпарку в расчистке территории — для этого нужно заполнить анкету, чтобы присоединиться к клубу волонтеров.

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