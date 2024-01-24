Компания, построившая яхтенную марину в Геленджике, оставила после себя свалку

Самую крупную в России яхтенную марину в районе Тонкого мыса построила компания АО «Стройтрансгаз» в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы России».

Сотрудники Росприроднадзора в прошлом году обследовали водоохранную зону Черного моря в Геленджике и обнаружили свалку металлических отходов на участке, где «Стройтрансгаз» строил яхтенную марину. Площадь загрязненной почвы составила 470 кв. метров.

Ущерб от незаконной свалки в Геленджике оценили почти в 688 тыс. рублей. Компания «Стройтрансгаз» добровольно возместила его в полном объеме, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», общая площадь яхтенной марины в Геленджике составила 14,3 га. На данный момент она самая большая в России. На ее территории находятся пять причалов для приема пассажирских судов. Их протяженность составляет: 45, 162, 75,8, 69,7 и 60 метров.