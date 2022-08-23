Спелеологи проверят Фанагорийскую пещеру после сообщений туристов о завале

Спелеологи проверят Фанагорийскую пещеру после сообщений туристов о завале

С вопросом о возможном оползне, засыпавшем вход в Фанагорийскую пещеру в Горячем Ключе, к интернет-порталу «Кубань 24» обратились обеспокоенные туристы.

Председатель Краснодарского регионального филиала РГО Иван Чайка сообщил, что фотографии и видеозаписи с места изучили спелеологи. По их мнению, вход в пещеру выглядит как обычно. Насыпь, о которой говорили туристы, всегда находилась на этом месте.

«Просто люди, которые раньше в пещеры, в эту, в частности, не погружались, могли воспринять, что засыпан вход. Хотя он выглядит так же, как и всегда. Нужно было чуть дальше налево пройти, там есть вход в пещеру. Но это если судить по фото», — сказал Чайка.

Более точную информацию предоставят только после комплексного обследования на месте. Спелеологи смогут провести его в конце августа.

«Сейчас наши спелеологи находятся в экспедиции, к концу августа должны вернуться. Тогда обследуют Фанагорийскую пещеру», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» председатель Краснодарского регионального филиала РГО.

Он также отметил, что часто люди, не являющиеся специалистами, принимают за сенсацию то, что уже давно изучено.

В администрации Горячего Ключа сообщили, что информации об оползнях в течение двух последних недель не поступало.

В свою очередь, местные жители рассказали, что 11 и 12 августа в районе Фанагорийской пещеры была тургруппа, и с пещерой все было в порядке.

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