Красная Поляна, башня Ахун, дача Сталина: в Сочи назвали самые популярные туробъекты

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Эксперты департамента курортов, туризма и потребсферы администрации Сочи выяснили, что эти летом самыми популярными объектами на курорте стали Красная Поляна, смотровая башня на горе Большой Ахун, дача Сталина, парк «Дендрарий» и маршрут «33 водопада».

Кроме того, большой интерес туристов вызывают экскурсии в Олимпийский парк.

По словам главы департамента курортов, туризма и потребсферы администрации Сочи Кирилла Ярыша, этим летом туристам доступны порядка 170 объектов показа.

«Мы предоставляем нашим гостям самый высокий сервис. В том числе в сфере экскурсионного обслуживания. Билеты на экскурсии можно купить как онлайн на сайтах турфирм, так и в более чем в 300 павильонах, расположенных на территории города. Почти треть из них являются круглогодичными», — цитирует Ярыша пресс-служба мэрии.

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