Спасительные дожди: в Краснодарском крае прекратилась атмосферная засуха, но вскоре придут туманы

Температура воздуха в регионе снизилась до +22–27 °С, местами до +28–29 °С в восточной половине.

В связи с выпадением осадков в северных, северо-восточных, юго-восточных, юго-западных и центральных районах края и на Черноморском побережье прекратилась атмосферная засуха.

Опасное явление негативно повлияло на состояние плодовых, винограда и пропашных культур, поэтому их урожайность может снизиться.

В Краснодарском крае 6 сентября ожидаются переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах синоптики прогнозируют ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 м/с.

Утром и ночью на дорогах края ожидается туман. Ветер будет южной четверти 4–9 м/с, местами порывы 12–14 м/с, на Черноморском побережье — 15–20 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до +14…+19 °С, в предгорных районах +11…16 °С, в горах — до +5…10 °С. Днем в крае воздух прогреется до +24…29 °С, в горах до +18…23 °С. На Черноморском побережье ночью столбики термометров опустится до +18…23 °С, днем поднимется до +26…31 °С.

В краевом центре осадков не ожидается. Ветер будет дуть северо-восточный 4–9 м/с порывами 12-14 м/с. Ночью воздух охладится до +15…17 °С, днем прогреется до +26…28 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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