Спасенных белых лебедей выпустили в водоем курортного комплекса в Сочи

В городе в рамках федерального проекта «Крылья добра» прошла детская просветительская акция Сочинского географического общества.

Белых лебедей, спасенных волонтерами и привезенных из Самарской области, выпустили в водоем курортного комплекса.

«Такие лебеди содержались у нас в Самаре, содержались плохо. Мы вступили в переговоры, собственник пошел на то, чтобы нам их продать. Цель этого проекта ― поиски худшего содержания животных, чтобы они смогли найти и обрести новый дом», ― отметил председатель Сочинского географического общества Александр Зобнин.

Завершилась акция художественным арт-проектом «Лебединая пара ― символ семьи». Дети нарисовали на общем холсте символ акции ― двух белых лебедей.

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