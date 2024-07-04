«Будет здорово»: орнитолог Дворецкий создаст Центр по спасению птиц в Сочи

В Сочи в 2010 году в Имеретинской низменности появился орнитологический парк. Его вдохновителем стал Александр Дворецкий.

«С Александром Дворецким мы встретились в Хосте. Здесь сочинского орнитолога знают все. Каждый день люди приносят к нему домой нуждающихся в помощи пернатых. Орнитолог рассказал, что некоторых птиц приходится лечить месяцами. После лечения он старается отпустить их на волю как можно быстрее, чтобы те не отвыкли добывать пищу самостоятельно. На днях Александр выпустил сокола кречета», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Проценко.

По словам орнитолог, летом из гнезд часто выпадают птенцы. Их не стоит подбирать и самостоятельно подкармливать.

«Родители на земле потом их докармливают в течение полутора-двух недель. Птенцы худеют, у них отрастают маховые перья на крыльях, а после они улетают. Потом они дадут полноценное потомство. Из выпавших птенцов выживают 50%», — отмечает специалист.

Сейчас орнитолог проводит птицам все операции дома. Александр мечтает создать в Сочи центр по спасению птиц, об этом он рассказывал съемочной группе «Кубань 24» еще несколько лет назад. Уже найдено место под строительство.

«Сейчас эта земля у нас уже в генплане города. Она оформлена как зона тематических парков — орнитопарк. Правда, там небольшой кусочек — всего 35 соток. Но ничего, мы его сделаем красивым, будет здорово. Нам нужно выйти на край, чтобы получить разрешение губернатора, и тогда все будет правильно», — делится Александр Дворецкий.