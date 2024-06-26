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Спасателям пришлось вырезать женщину из покореженной в ДТП машины на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasatelyam-prishlos-vyrezat-zhenshhinu-iz-pokorezhennoj-v-dtp-mashiny-na-kubani
Спасателям пришлось вырезать женщину из покореженной в ДТП машины на Кубани
Фото t.me/kubanspas

Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла вечером 25 июня в станице Новокорсунской в Тимашевском районе.

По предварительным данным, женщина ехала за рулем легкового автомобиля, не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком. В результате ДТП водитель легковушки получила травмы и оказалась зажата в салоне.

На место ДТП прибыли спасатели Тимашевского аварийно-спасательного отряда. Они деблокировали пострадавшую в бессознательном состоянии и передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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