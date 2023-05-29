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Спасатели за день вынесли на носилках из леса двоих туристов, получивших травмы в горах Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-za-den-vynesli-na-nosilkah-iz-lesa-dvoih-turistov-poluchivshih-travmy-v-gorah-sochi
Спасатели за день вынесли на носилках из леса двоих туристов, получивших травмы в горах Сочи
Фото Службы спасения Сочи

Сотрудники муниципальной службы спасения Сочи 28 мая дважды пришли на помощь людям, получившим серьезные травмы во время походов в горах.

Так, в районе Змейковских водопадов педагог, вышедшая на маршрут с четырьмя ученикам, оступилась и повредила голеностоп. Она не могла дальше продолжать движение самостоятельно и обратилась за помощью к спасателям.

Вскоре на место прибыли восемь спасателей. Они вынесли пострадавшую из леса на жестких носилках и передали ее бригаде скорой помощи. Школьникам помощь медиков не потребовалась.

Вечером спасателям поступил вызов от 43-летнего мужчины, отправившегося на прогулку в районе Орлиных скал. По пути он сильно травмировал ногу и не смог идти дальше самостоятельно. Спасатели нашли туриста на лесной тропе и наложили шину на поврежденную ногу. Его вынесли на жестких носилках и передали медикам скорой помощи, сообщает Служба спасения Сочи в Telegram.

Читайте также: спасатели вывели из леса четырех заблудившихся в горах в Сочи туристок. Они сбились с маршрута на спуске со смотровой площадки «Кругозора Ефремова», которая находится на горе Монашка в Красной Поляне.

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