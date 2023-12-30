Спасатели вывели заблудившуюся пару туристов из леса в Сочи

Молодая пара заблудилась 29 декабря в горно-лесной местности аула Хаджико Лазаревского района.

Спасатели поисково-спасательного отряда № 2 незамедлительно выехали в предполагаемое место поисков.

Через 25 минут спасатели нашли заблудившихся мужчину и девушку и доставили их в городскую черту.

Медицинская помощь молодым людям не понадобилась, сообщает МКУ «Служба спасения города Сочи».

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