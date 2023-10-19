Спасатели вывели из леса семью с тремя детьми, которые заблудились в Геленджике

Спасателям Геленджикского аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» из ЕДДС поступило сообщение о том, что в лесу в окрестностях хутора Джанхот заблудились двое взрослых и трое детей.

По словам туристов, они отправились на прогулку к горе Святой Нины и заблудились. В составе группы были мужчина, женщина и трое детей в возрасте 7 и 8 лет, а младшему — всего 10 месяцев. Когда взрослые поняли, что сами из леса выйти не смогут, они попросили помощи.

Сотрудники Геленджикского аварийно-спасательного отряда оперативно прибыли на место и начали поиски. Вскоре они нашли заблудившихся и вывели их из леса. Медпомощь никому из членов семьи не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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