Спасатели вытащили водителя из легковушки после лобового столкновения на Кубани

Авария произошла ночью 18 февраля на 44 км трассы А-160 в Белореченском районе.

По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись автомобили Mitsubishi и «ВАЗ 2109». На место аварии выехали спасатели. Они удалили стекла в одном из автомобилей, вскрыли двери при помощи специальных инструментов и деблокировали пострадавшего.

Погибших в аварии нет, спасен один человек, сообщает пресс-служба ГО и ЧС по Краснодарскому краю.

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