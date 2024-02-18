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Спасатели вытащили водителя из легковушки после лобового столкновения на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-vytashhili-voditelya-iz-legkovushki-posle-lobovogo-stolknoveniya-na-kubani
Спасатели вытащили водителя из легковушки после лобового столкновения на Кубани
Фото t.me/gkykkupb

Авария произошла ночью 18 февраля на 44 км трассы А-160 в Белореченском районе.

По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись автомобили Mitsubishi и «ВАЗ 2109». На место аварии выехали спасатели. Они удалили стекла в одном из автомобилей, вскрыли двери при помощи специальных инструментов и деблокировали пострадавшего.

Погибших в аварии нет, спасен один человек, сообщает пресс-служба ГО и ЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: два человека погибли в лобовом ДТП с фурой на встречке в Краснодарском крае.

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