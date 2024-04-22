Спасатели вытащили любопытную собаку из ямы глубиной 2,5 метра в Новороссийске

В муниципальную службу спасения Новороссийска обратились строители.

Мужчины сообщили о том, что в пробуренное в земле отверстие под столб упала собака.

По словам строителей, вытащить собаку из ямы смогли бы только спасатели при помощи специального приспособления.

«Спасатели выехали на место и при помощи «удавки» и добрых рук вытащили собаку с глубины примерно 2,5 м. С псом все нормально, его передали хозяину», — написал в своем Telegram-канале начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

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