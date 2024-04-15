Спасатели сняли со столба обидчивого енота в Новороссийске

В муниципальную службу спасения Новороссийска позвонили жители села Мысхако и попросили снять со столба енота

По словам звонивших, енот сидит на столбе вторые сутки и отказывался самостоятельно покидать свой наблюдательный пункт. Спасатели прибыли на место, поднялись на автовышке к еноту и при помощи «удавки» спустили его на землю.

«Енот обиделся и побежал в сторону леса… Вот такая у нас работа», — написал в своем Telegram-канале начальник муниципальной службы спасения Новороссийска.

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