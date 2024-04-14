Спасатели достали совенка из вентиляции жилого дома в Новороссийске

В муниципальную службу спасения Новороссийска 14 апреля за помощью обратилась местная жительница.

Женщина сообщила о том, что у нее дома в вентиляции кто-то живет, и попросила спасателей посмотреть, кто это.

«Спасатели при помощи слесарного инструмента вскрыли вентиляцию и обнаружили там маленького совенка. Птичку спасатели забрали себе для дальнейшего воспитания», — написал начальник муниципальной Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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