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Спасатели достали совенка из вентиляции жилого дома в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-dostali-sovenka-iz-ventilyatsii-zhilogo-doma-v-novorossijske
Спасатели достали совенка из вентиляции жилого дома в Новороссийске
Фото t.me/alekseioderov

В муниципальную службу спасения Новороссийска 14 апреля за помощью обратилась местная жительница.

Женщина сообщила о том, что у нее дома в вентиляции кто-то живет, и попросила спасателей посмотреть, кто это.

«Спасатели при помощи слесарного инструмента вскрыли вентиляцию и обнаружили там маленького совенка. Птичку спасатели забрали себе для дальнейшего воспитания», — написал начальник муниципальной Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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