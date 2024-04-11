Дворового кота-дебошира поймали спасатели в многоэтажке в Новороссийске
Происшествия
11.04.2024 14:54
К спасателям обратились местные жители — они рассказали, что кот проник в подъезд многоквартирного дома и начал пугать жильцов.
Спасатели выехали на место и при помощи удавки поймали дебошира, после чего выпустили его на улицу — в привычную среду обитания.
«Спасатели всегда приходят на помощь!», — написал начальник муниципальной Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
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