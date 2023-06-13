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Спасатели вынесли на носилках из леса туристку, сломавшую ногу на экотропе в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-vynesli-na-nosilkah-iz-lesa-turistku-slomavshuyu-nogu-na-ekotrope-v-sochi
Видео t.me/urpso_mchs

Местная жительница накануне отправилась в поход с ночевкой в район экопоселения «Ажек».

На обратном пути она упала и сломала левую ногу. Продолжить путь самостоятельно женщина не смогла и обратилась за помощью в службу спасения, сообщив свои координаты.

Спасатели вскоре прибыли на место и оказали 46-летней женщине доврачебную помощь. На поврежденную ногу наложили шину, чтобы иммобилизировать конечность.

После этого пострадавшую туристку на носилках вынесли из леса и передали медикам скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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