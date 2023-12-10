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Спасатели вынесли на носилках из гор мотоциклиста с травмой в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-vynesli-na-nosilkah-iz-gor-mototsiklista-s-travmoj-v-novorossijske
Спасатели вынесли на носилках из гор мотоциклиста с травмой в Новороссийске
Фото Алексея Одерова

Случай произошел вечером 9 декабря около Неберджаевского водохранилища.

Мужчины почувствовал острую боль в спине во время езды на мотоцикле в лесу. Он не мог самостоятельно продолжить пути и обратился за помощью в службу спасения.

Спасатели вскоре приехали на место и нашли пострадавшего. Его уложили на носилки и 800 метров несли по горам. Мотоциклиста с травмой передали медикам скорой помощи.

«С пострадавшим все нормально. Скорее всего — банальное защемление нервов», — написал в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

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