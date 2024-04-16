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Спасатели вынесли из леса в Сочи парня, сломавшего ногу при сборе валежника

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-vynesli-iz-lesa-v-sochi-parnya-slomavshego-nogu-pri-sbore-valezhnika
Спасатели вынесли из леса в Сочи парня, сломавшего ногу при сборе валежника
Фото ЮРПСО МЧС России

Это произошло днем 16 апреля в горах около поселка Верхнее Макопсе в Лазаревском районе.

Молодой человек помогал дедушке собирать валежник в лесу в 500 метрах от дома. Он обул галоши и вскоре поскользнулся на тропе, сломав голеностопный сустав. Парень не смог самостоятельно вернуться домой и обратился за помощью в службу спасения.

Прибывшие на место спасатели наложили на травмированную ногу шину, чтобы зафиксировать сустав. После этого пострадавшего вынесли на носилках по лесной тропе к автомобилю службы скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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