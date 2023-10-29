Спасатели всю ночь искали заблудившегося туриста в горах Сочи

Сообщение о заблудившемся туристе поступило спасателям Краснополянского АСО вечером 28 октября. Мужчина вышел на хребет Аибга, свернул с тропы в лес и заблудился.

Спасатели выехали к началу экотропы «Черничная» и пошли по тропе в район, который назвал заблудившийся турист. Поиски начали вечером 28 октября, а обнаружили мужчину ранним утром 29 октября. Его доставили в безопасное место, медпомощь не потребовалась.

Также 28 октября спасатели помогли трем туристам, которые отправились пешком от поселка Красная Поляна в село Медовеевка и не рассчитали время. Туристы выбились из сил, замерзли и решили вызвать спасателей. Специалисты быстро нашли туристов и доставили их в безопасное место. В медицинской помощи никто из них не нуждался, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.

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