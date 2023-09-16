Спасатели вернули домой пропавшего мальчика с аутизмом в Новороссийске

Ребенок потерялся 16 сентября в районе Шесхарис. Родители обратились к спасателям.

Специалисты выехали на место и приступили к поискам. Мальчика нашли на пляже — он решил искупаться.

«Спасатели забрали пацана и отвезли домой, с ребенком все хорошо. Берегите детей, сохраните им жизнь!» — написал глава муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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