Спасатели в Сочи ведут поиск пропавшего на пляже молодого человека

Молодой мужчина 17 июля отдыхал на одном из пляжей поселка Лоо. Он ушел купаться в море и не вернулся.

К спасателям за помощью обратился брат пропавшего. Он рассказал, что они купались вместе и в какой-то момент родственник исчез из виду. Известно, что молодой человек не умел плавать. Сотрудники Лооского подразделения ЮРПСО МЧС незамедлительно начали его поиск.

Утром 18 июля спасатели приступили к обследованию акватории моря на катере и гидроцикле от поселка Дагомыс до Якорной Щели — вблизи береговой линии и на удалении 1,5 км, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

Читайте также: мужчина сорвался в реку в Сочи, его эвакуировали спасатели.