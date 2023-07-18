Спасатели в Сочи ведут поиск пропавшего на пляже молодого человека
Происшествия
18.07.2023 10:14
Молодой мужчина 17 июля отдыхал на одном из пляжей поселка Лоо. Он ушел купаться в море и не вернулся.
К спасателям за помощью обратился брат пропавшего. Он рассказал, что они купались вместе и в какой-то момент родственник исчез из виду. Известно, что молодой человек не умел плавать. Сотрудники Лооского подразделения ЮРПСО МЧС незамедлительно начали его поиск.
Утром 18 июля спасатели приступили к обследованию акватории моря на катере и гидроцикле от поселка Дагомыс до Якорной Щели — вблизи береговой линии и на удалении 1,5 км, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.
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