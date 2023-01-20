Спасатели в Сочи достали из разбитой машины водителя со сломанной ногой
Происшествия
20.01.2023 12:48
ДТП на трассе в поселке Зубова Щель произошло 19 января около 22:20.
Сотрудникам «Службы спасения Сочи» сообщили, что столкнулись две отечественные легковушки.
Совместно с коллегами из «Кубань-СПАС» и ЮРПСО специалисты при помощи гидравлического оборудования деблокировали водителя, зажатого в одной из машин. В результате ДТП мужчина получил перелом ноги.
Пострадавшего передали медикам скорой помощи, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» в Telegram.
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