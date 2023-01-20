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Спасатели в Сочи достали из разбитой машины водителя со сломанной ногой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-v-sochi-dostali-iz-razbitoj-mashiny-voditelya-so-slomannoj-nogoj
Спасатели в Сочи достали из разбитой машины водителя со сломанной ногой
Фото t.me/spasenie_sochi

ДТП на трассе в поселке Зубова Щель произошло 19 января около 22:20.

Сотрудникам «Службы спасения Сочи» сообщили, что столкнулись две отечественные легковушки.

Совместно с коллегами из «Кубань-СПАС» и ЮРПСО специалисты при помощи гидравлического оборудования деблокировали водителя, зажатого в одной из машин. В результате ДТП мужчина получил перелом ноги.

Пострадавшего передали медикам скорой помощи, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» в Telegram.

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