Спасатели в Сочи бензорезом вскрыли дверь квартиры, в которой заперся 2-летний ребенок

Это произошло днем 29 апреля в многоквартирном доме на улице Донская, 35.

Жители квартиры вышли на лестничную клетку к соседке, а их 2-летний сын запер входную дверь на засов и не смог открыть. Невнимательные родители не смогли попасть в свою квартиру самостоятельно и обратились за помощью в спасательную службу.

Вскоре на место прибыли спасатели. Для того, чтоб вскрыть входную дверь, им пришлось использовать бензорез.

«Аккуратно вскрыли дверь. Все закончилось благополучной», — говорится в сообщении Службы спасения Сочи.

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