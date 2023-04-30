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Спасатели в Сочи бензорезом вскрыли дверь квартиры, в которой заперся 2-летний ребенок

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-v-sochi-benzorezom-vskryli-dver-kvartiry-v-kotoroj-zapersya-2-letnij-rebenok
Спасатели в Сочи бензорезом вскрыли дверь квартиры, в которой заперся 2-летний ребенок
Фото Службы спасения Сочи

Это произошло днем 29 апреля в многоквартирном доме на улице Донская, 35.

Жители квартиры вышли на лестничную клетку к соседке, а их 2-летний сын запер входную дверь на засов и не смог открыть. Невнимательные родители не смогли попасть в свою квартиру самостоятельно и обратились за помощью в спасательную службу.

Вскоре на место прибыли спасатели. Для того, чтоб вскрыть входную дверь, им пришлось использовать бензорез.

«Аккуратно вскрыли дверь. Все закончилось благополучной», — говорится в сообщении Службы спасения Сочи.

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