Спасатели увеличили группу поиска туриста, заблудившегося в районе хребта Ац

Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России.

Две поисковые группы обследуют берега реки Иегошка и Сочи, склоны и отроги хребта Ац.

«В 16:40 с базы ЮРПСО вылетел вертолет для заброски еще одной группы спасателей и визуального поиска с воздуха», — сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», путешественник три дня назад вышел из села Ореховка и пошел в сторону хребта Иегош. Точный маршрут, по которому он шел, неизвестен.

На поиски туриста 30 августа вылетел вертолет. Спасатели осмотрели горно-лесную местность, но никого не нашли. Пеший отряд добрался до предполагаемого местонахождения туриста и сейчас ведет поиск в том районе.

С утра 31 августа на поиски снова вылетел вертолет МЧС. Полуторачасовой осмотр местности не принес результатов. Визуальный осмотр с воздуха осложняется густой растительностью. Поиски продолжаются.