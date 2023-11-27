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Спасатели убрали сорванные ветром части кровли возле многоэтажки в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-ubrali-sorvannye-vetrom-chasti-krovli-vozle-mnogoetazhki-v-krasnodare
Видео t.me/krdru

Поврежденные конструкции в доме на 1 проезде Айвазовского демонтировали специалисты городской службы спасения и «Кубань-СПАС».

Дом уже защитили от дождя. Подачу электричества и газа в этот и соседний дома возобновили.

В течение дня в доме исследуют оставшуюся кровлю, полностью снимут и вывезут поврежденные конструкции, после чего будут готовить крышу к восстановлению, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», порыв ветра сорвал крышу многоэтажки в Краснодаре вечером 26 ноября. Упавшие обломки повредили кровлю нескольких частных домов и газовую трубу, в результате оказались обесточены пять частных домов.

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