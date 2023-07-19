Спасатели третий день ищут не умеющего плавать туриста, пропавшего у берегов Сочи

На одном из пляжей поселка Лоо 28-летний мужчина 17 июля ушел купаться в море и не вернулся.

По состоянию на утро 19 июля спасатели продолжают обследовать территорию пляжей Лазаревского района, также ведутся поиски в море вдоль береговой зоны. Стало известно, что пропавший — турист, который приехал в Сочи на отдых, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России. По словам его знакомого, исчезнувший на пляже курортник не умеет плавать.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 17 июля к сотрудникам МЧС обратился брат пропавшего и рассказал, что они купались в море на одном из пляжей поселка Лоо. В какой-то момент его родственник исчез из виду. Известно, что молодой человек не умел плавать.