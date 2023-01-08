Спасатели сутки ищут мужчину, упавшего в море с мола в Туапсе

Пропавший мужчина прыгнул в воду вечером 7 января, чтобы спасти упавшего в море товарища.

Одного из пострадавших госпитализировали после оказания первой помощи. Водолазы вели поиски другого мужчины, но пока спасательная операция не дала результатов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Купание в шторм, в холодный сезон в темное время суток опасно для жизни. В случае возникновения ЧС необходимо звонить по телефонам: 8 (86167) 2-52-12, 2-42-12, 112, 01, с мобильного – 010, 101, 8(861) 268-64-40.

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