Спасатели сняли кота, просидевшего три дня на крыше в Новороссийске
Общество
08.12.2022 15:17
Кот забрался на крышку пристройки многоквартирного дома на проспекте Ленина и не смог спуститься самостоятельно.
Он просидел там три дня. Местная жительница не смогла помочь коту самостоятельно и обратилась за помощью в городскую службу спасения.
Прибывшие на место спасатели залезли на крышу при помощи приставной лестницы и спустили кота на землю.
«Кот благодарить спасателей не стал. Быстренько сбежал от спасателей!», — написал в Telegram начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.
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