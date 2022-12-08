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Спасатели сняли кота, просидевшего три дня на крыше в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-snyali-kota-prosidevshego-tri-dnya-na-kryshe-v-novorossijske
Спасатели сняли кота, просидевшего три дня на крыше в Новороссийске
Фото t.me/alekseioderov

Кот забрался на крышку пристройки многоквартирного дома на проспекте Ленина и не смог спуститься самостоятельно.

Он просидел там три дня. Местная жительница не смогла помочь коту самостоятельно и обратилась за помощью в городскую службу спасения.

Прибывшие на место спасатели залезли на крышу при помощи приставной лестницы и спустили кота на землю.

«Кот благодарить спасателей не стал. Быстренько сбежал от спасателей!», — написал в Telegram начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

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