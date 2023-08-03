Спасатели помогли выбраться семье с тремя детьми, застрявшей на автомобиле в горах Новороссийска

Это произошло 3 августа в окрестностях станицы Раевской.

Семья из Ростовской области с тремя детьми на кроссовере Chevrolet пыталась выехать в Анапу по короткой дороге, следуя указаниям навигатора. Они выехали в горы, застряли и не смогли выбраться самостоятельно. Туристы обратились за помощью в местную службу спасения.

Вскоре на место прибыли спасатели. Они вытащили иномарку из леса при помощи фургона УАЗ и троса. Семье показали асфальтированную дорогу в сторону Анапы.

«Настраивайте навигатор правильно, исключая грунтовые дороги!», — написал в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

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