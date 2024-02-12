Спасатели помогли выбраться семье с ребенком, застрявшей в горах под Геленджиком

Семейная пара с 2-летним ребенком 11 февраля отправилась в район горы Тхаб на личном автомобиле.

На обратном пути машина увязла в грязи. Водитель понял, что самостоятельно выбраться не сможет и обратился за помощью в службу спасения.

Спасатели Геленджикского АСО вскоре прибыли на место на нашли семью. Они помогли вытолкать застрявший автомобиль из колеи и сопроводили его к нормальной дороге. Помощь медиков никому не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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