Спасатели ночью эвакуировали тяжелобольного из высокогорного села в Сочи

В спасательный отряд МЧС вечером 7 февраля поступил вызов из села Аибга в Адлерском районе, которое расположено на высоте около 840 метров над уровнем моря.

Житель населенного пункта перенес инсульт и нуждался в срочной помощи медиков. Врачи не могли пробраться в Аибгу из-за того, что единственную дорогу занесло сошедшим снежными лавинами и селями.

Дорогу в Аибгу расчистили при помощи тяжелой техники. Около полуночи спасатели выехали в село вместе с бригадой врачей. Дорога заняла несколько часов.

Медики забрали 62-летнего местного жителя в городскую больницу для дальнейшего обследования, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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