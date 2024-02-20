Спасатели помогли семье с ребенком, застрявшей в горной реке под Геленджиком

Инцидент произошел вечером 19 февраля в окрестностях села Пшада. Семья из Краснодара с 11-летней дочкой отправились отдыхать в этот район на личном автомобиле.

Переезжая вброд реку Пшада, автомобиль застрял. Уровень воды в реке постепенно поднимался. Водитель обратился за помощью в службу спасения.

Вскоре на место прибыли сотрудники Геленджикского АСО. Они эвакуировали семью из автомобиля на берег, а затем вытянули машину из горной реки. Помощь медиков спасенным не потребовалась. При этом им оказали психологическую помощь, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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