Спасатели помогли мужчине, застрявшему на скале у моря в Туапсинском районе

Случай произошел накануне около поселка санатория Агрия. Турист не пострадал.

Мужчина решил прогуляться по пляжу от Ольгинки до Новомихайловского. Во время прогулки он захотел выйти наверх по крутому склону. Поднявшись на высоту около 50 метров, он понял, что не может двигаться дальше самостоятельно и обратился за помощью в службу спасения.

Вскоре на место прибыли сотрудники Туапсинского АСО. Они нашли туриста и спустили его в безопасное место при помощи альпинистского снаряжения. Помощь медиков ему не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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