Спасатели на носилках эвакуировали сломавшего руку участника велогонки на Кубани

Спасатели Псебайского аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» оказали помощь участнику соревнований по велоспорту, которые проходят на склоне горы Герпегем в Мостовском районе

На одном из крутых спусков один из участников соревнований упал с велосипеда. Велосипедист получил перелом кисти руки во время падения.

Спасатели пришли на помощь пострадавшему. Они оценили состояние спортсмена и транспортировали его на носилках к автомобилю скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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