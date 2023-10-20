Спасатели на носилках эвакуировали сломавшего руку участника велогонки на Кубани
Происшествия
20.10.2023 07:11
Спасатели Псебайского аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» оказали помощь участнику соревнований по велоспорту, которые проходят на склоне горы Герпегем в Мостовском районе
На одном из крутых спусков один из участников соревнований упал с велосипеда. Велосипедист получил перелом кисти руки во время падения.
Спасатели пришли на помощь пострадавшему. Они оценили состояние спортсмена и транспортировали его на носилках к автомобилю скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.
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