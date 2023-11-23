Спасатели в Сочи помогли младенцу, застрявшему головой в кастрюле

Инцидент произошел накануне вечером в Хостинском районе. В службу спасения поступил вызов об оказании помощи маленькому ребенку.

Родители рассказали, что их 11-месячная дочь надела на голову кастрюлю, а снять ее не удалось. Ребенок начал сильно плакать, а ее лицо отекло.

Прибывшие на место спасатели сняли кастрюлю с головы младенца при помощи болтореза и плоскогубц в течение 30 минут, разрезав стенки посудины. Помощь медиков девочке не потребовалась.

Кроме того, помощь спасателей потребовалась 41-летнему приезжему из Ростовской области. Он не мог самостоятельно достать ногу из решетки ливневки рядом с заправкой в поселке Нижняя Хобза. Спасатели разрезали металлические прутья бензорезом и освободили ногу мужчины, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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