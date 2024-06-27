Спасатели помогли доставить воду для тушения дачного дома в горах Сочи

Вечером 27 июня в отряд МЧС поступило сообщение о том, что в горно-лесной местности Хостинского района произошел пожар в дачном доме.

Пожарным требовалась помощь спасателей для оперативного подвоза воды для тушения горящего дома. Пожарные расчеты выехали на место, но тяжелая цистерна не могла подняться по горной дороге, поэтому из нее заправляли водой ранцевые огнетушители.

На машине повышенной проходимости сотрудники ЮРПСО прибыли на место и обеспечили подвоз воды к месту возгорания. После этого пострадавшего мужчину и врачей эвакуировали по грунтовой дороге, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Видимых повреждений дачник не получил, его госпитализировали для дальнейшего осмотра.

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