Спасатели почти сутки эвакуировали мужчину с травмами рук и ног от Наташкиных водопадов Северского района
Около 15:00 10 марта спасатели Северского отряда «Кубань-СПАС» получили сообщение о том, что у северного подножия вершины горы Убиньсу упал мужчина. Он получил множественные травмы и не мог даже двигаться.
Пострадавший находился в районе Наташкиных водопадов в истоках реки Иль. Спасатели разделились на две группы — пешую и автомобильную. В составе одной из групп шла фельдшер скорой помощи. Мужчину нашли около 21:00. Ему наложили шины, обезболили и начали транспортировку из леса. Однако пострадавший не мог терпеть боль, сильно кричал, поэтому спасатели решили подождать, пока обезболивающее подействует более эффективно.
В 4:30 спасатели решили повторить попытку транспортировки. Однако и в этот раз пострадавший не смог справиться с болью. На помощь прибыли спасатели Краснодарского отряда «Кубань-СПАС». Состыковав две пары носилок, спасатели придали жесткость конструкции и снова попробовали вынести пострадавшего. Они шли с ним пешком до 14:00, днем к ним присоединились еще семь спасателей.
Только в 15:30 травмированного мужчину доставили в станицу Дербентскую, где его погрузили в автомобиль. Около 16:00 пострадавшего передали медикам Северской ЦРБ, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.
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