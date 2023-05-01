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Спасатели отыскали пожилого больного пенсионера под Новороссийском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-otyskali-pozhilogo-bolnogo-pensionera-pod-novorossijskom
Спасатели отыскали пожилого больного пенсионера под Новороссийском
Фото t.me/alekseioderov

В муниципальную службу спасения Новороссийска вечером 30 апреля обратилась женщина. Она сообщила о том, что ее больной пожилой отец ушел из дома и долго не возвращается.

Куда пошел отец, дочь не знала. К моменту звонка в службу спасения мужчины не было дома уже около трех часов.

Спасатели Новороссийска выехали на вызов и отправились на поиски пенсионера. Через час после начала поисков мужчину нашли в Цемдолине, сообщил начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

Фото t.me/alekseioderov

Отца передали дочери, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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