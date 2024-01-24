Спасатели отбуксировали в Новороссийск дрейфующее аварийное судно Askalon

Торговое судно вышло из турецкой Александрии и 15 января при подходе к морскому порту Новороссийска потеряло ход из-за поломки главного двигателя.

Askalon находился в 6,5 милях от берега и начал бесконтрольно дрейфовать. Это представляло угрозу судоходству. Судну требовалась срочная буксировка.

На помощь судну из Керченского пролива отправился спасательный буксир «Меркурий». Однако из-за сильного шторма выполнить аварийно-спасательные работы не представлялось возможным. Последние дни экипаж «Меркурия» обеспечивал безопасную стоянку Askalon.

С улучшением погодных условий аварийное судно удалось отбуксировать в порт Новороссийска для безопасной стоянки и ремонта, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

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