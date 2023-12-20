Спасатели отбуксировали в Новороссийск аварийный теплоход, вышедший из Турции

Судно Askalon следовало из Турции по Черному морю, но из-за поломки двигателя потеряло ход и начало бесконтрольно дрейфовать.

Теплоход находился в 38,5 милях юго-западнее Новороссийска, создавая угрозу для судоходства. Капитан Askalon обратился за помощью.

К аварийному теплоходу выдвинулись специалисты Морспасслужбы на буксире «Меркурий». Они выполнили аварийно-спасательные работы и отбуксировали судно в морской порт Новороссийска для выполнения ремонта, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

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