Спасатели освободили запертого на балконе кота в Краснодаре

С просьбой о помощи к спасателям обратились житель многоквартирного дома на улице Шаляпина.

Они на протяжении нескольких дней слышали, как кот кричит с балкона одной из квартир. Выяснилось, что хозяева закрыли питомца на балконе одного и уехали.

Спасатели МКУ ПАСС «Служба спасения Краснодара» провели спасательную операцию и вытащили кота, после чего его забрали неравнодушные соседи, сообщает пресс-служба ЕДДС Краснодара.

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