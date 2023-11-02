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Спасатели освободили запертого на балконе кота в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-osvobodili-zapertogo-na-balkone-kota-v-krasnodare
Спасатели освободили запертого на балконе кота в Краснодаре
Фото t.me/eddskrd23

С просьбой о помощи к спасателям обратились житель многоквартирного дома на улице Шаляпина.

Они на протяжении нескольких дней слышали, как кот кричит с балкона одной из квартир. Выяснилось, что хозяева закрыли питомца на балконе одного и уехали.

Спасатели МКУ ПАСС «Служба спасения Краснодара» провели спасательную операцию и вытащили кота, после чего его забрали неравнодушные соседи, сообщает пресс-служба ЕДДС Краснодара.

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