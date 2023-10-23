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Енота из парка «Краснодар» выселили в Сафари-парк на Солнечном острове

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/enota-iz-parka-krasnodar-vyselili-v-safari-park-na-solnechnom-ostrove
Енота из парка «Краснодар» выселили в Сафари-парк на Солнечном острове
Фото t.me/japanese_park_krd

По данным соцсетей, поселившийся в октябре в Японском саду парка «Краснодар» енот по кличке Мован переехал в зоопарк.

«Енота Япошку наконец-то поймали. Передали в Сафари-парк на Солнечном острове», — сообщает Telegram-канал «Японский Сад Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Японском саду парка «Краснодар» заметили в камнях возле водопада енота. Хозяйка енота нашлась и сообщила о том, что енота по кличке Мован у браконьеров купила ее дочь. Енот в доме не прижился и сбежал. Краснодарцы предложили оставить Мована жить в парке и сделать его местным символом.

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