Енота из парка «Краснодар» выселили в Сафари-парк на Солнечном острове

По данным соцсетей, поселившийся в октябре в Японском саду парка «Краснодар» енот по кличке Мован переехал в зоопарк.

«Енота Япошку наконец-то поймали. Передали в Сафари-парк на Солнечном острове», — сообщает Telegram-канал «Японский Сад Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Японском саду парка «Краснодар» заметили в камнях возле водопада енота. Хозяйка енота нашлась и сообщила о том, что енота по кличке Мован у браконьеров купила ее дочь. Енот в доме не прижился и сбежал. Краснодарцы предложили оставить Мована жить в парке и сделать его местным символом.