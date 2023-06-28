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Спасатели освободили ребенка из заблокированной машины в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-osvobodili-rebenka-iz-zablokirovannoj-mashiny-v-krasnodarskom-krae
Спасатели освободили ребенка из заблокированной машины в Краснодарском крае
Фото пресс-службы «Кубань-СПАС»

Инцидент произошел утром 28 июня на улице Толстого в станице Староминской.

Спасателям Староминского отряда «Кубань-СПАС» позвонила женщина и сообщила о том, что ее ребенок в возрасте 1,5 лет оказался заблокирован в автомобиле Hyundai Accent. Окна в автомобиле были закрыты, кондиционер выключен, ребенок мог получить тепловой удар. Женщина пыталась открыть машину, ей помогали местные жители, однако им это не удалось.

Спасатели прибыли на место, демонтировали уплотнитель на стекле задней двери автомобиля, опустили стекло, достали из машины ребенка и передали его матери, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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