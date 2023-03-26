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Спасатели Новороссийска оказали помощь женщине-водителю, которую зажало в покореженной машине

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-novorossijska-okazali-pomoshh-zhenshhine-voditelyu-kotoruyu-zazhalo-v-pokorezhennoj-mashine
Спасатели Новороссийска оказали помощь женщине-водителю, которую зажало в покореженной машине
Фото t.me/alekseioderov

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла 26 марта около 8:45 на улице Чапаева в селе Гайдук.

По предварительным данным, 25-летний водитель ВАЗ-2113 на нерегулируемом перекрестке улиц Ленина и Чапаева не предоставил преимущество и не уступил дорогу едущему по главной автомобилю Hyundai Elantra, за рулем которого была 50-летняя женщина.

В результате ДТП женщина-водитель иномарки получила травмы, ее госпитализировали, сообщает ОГИБДД Новороссийска в Telegram-канале.

На месте аварии работали оперативные службы и спасатели муниципальной службы спасения, которые деблокировали пострадавшую из покореженного автомобиля и передали медикам скорой помощи, написал руководитель службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своем Telegram.

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