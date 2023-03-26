Спасатели Новороссийска оказали помощь женщине-водителю, которую зажало в покореженной машине
Авария с участием двух легковых автомобилей произошла 26 марта около 8:45 на улице Чапаева в селе Гайдук.
По предварительным данным, 25-летний водитель ВАЗ-2113 на нерегулируемом перекрестке улиц Ленина и Чапаева не предоставил преимущество и не уступил дорогу едущему по главной автомобилю Hyundai Elantra, за рулем которого была 50-летняя женщина.
В результате ДТП женщина-водитель иномарки получила травмы, ее госпитализировали, сообщает ОГИБДД Новороссийска в Telegram-канале.
На месте аварии работали оперативные службы и спасатели муниципальной службы спасения, которые деблокировали пострадавшую из покореженного автомобиля и передали медикам скорой помощи, написал руководитель службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своем Telegram.
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