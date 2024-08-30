Спасатели нашли юных велосипедистов, которые заблудились ночью в лесу в Сочи

Вечером 29 августа спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России выезжали на поиск велосипедистов, которые заблудились на склоне хребта Ачишхо.

Подростки сами позвонили по номеру 112 и сообщили о том, что катались на велосипедах в лесу, но из-за наступившей темноты не могут сориентироваться и найти тропу. Велосипедисты сообщили, что находятся левее купели и продиктовали свои координаты.

Спасатели прибыли на место и достаточно быстро обнаружили детей. Их вывели к служебному автомобилю и вместе с велосипедами доставили в поселок Красная Поляна. Там юных жителей Сочи передали родственникам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

По словам спасателей, школьники не паниковали, один из них неплохо знал участок леса, просто темнота сбила их с толку.

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