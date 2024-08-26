Двое парней и девушка застряли на сыпучем обрыве около Чертовых ворот в Сочи

В ночь на 26 августа спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО выезжали на поиск двоих туристов, застрявших на скальном участке Тисо-самшитовой рощи.

Двое парней и девушка вечером отправились на лесную прогулку с горы Ахун до каньона «Чертовы ворота». Навигатор завел туристов на скалы над тропой. Выбраться со скального участка самостоятельно молодые люди не смогли, в темноте они не понимали, куда идти и обратились к спасателям.

Спасатели Хостинского подразделения заехали в Навалишинское ущелье со стороны базы отдыха «У Чертовых ворот» и установили голосовую связь с заблудившимися. Туристы находились в 30 метрах над ущельем — на вертикальном скальном уступе.

Траверсом через заросли деревьев и кустарников сотрудники МЧС дошли до пострадавших. При помощи альпинистского снаряжения молодым людям помогли спуститься по сыпучему склону к тропе. Двоих парней в возрасте 22 и 23 лет и 19-летнюю девушку спасатели вывезли на служебном внедорожнике из леса и доставили в городскую черту.

Туристы рассказали, что не ожидали, что маршрут будет таким долгим и сложным. Молодые люди собирались прогуляться до каньона реки Хосты, искупаться и поехать в отель.

Один из туристов рано утром должен был улетать домой, однако, заблудившись в лесу, ему пришлось задержаться в Сочи еще на какое-то время, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю в Telegram.

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