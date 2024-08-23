В Сочи подросток сорвался со скалы, но успел зацепиться за ветки и спастись

Спасателям Адлерского спасотряда 22 августа из службы 112 поступило сообщение о том, что в районе форелевого хозяйства около Скайпарка со скалы сорвался молодой человек.

Спасатели выехали на место и установили, что 17-летний турист сорвался с обрыва высотой около 15 м над рекой Мзымтой. При падении ему удалось зацепится за ветки и избежать жесткого падения на острые камни.

Пострадавшего обнаружили по геолокации спустя час поисков, он завис на высоте 7-8 м над рекой.

При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустили парня со скалы и по руслу реки вывели его к служебной машине. Затем спасенного угостили шоколадом, обогрели и в удовлетворительном состоянии передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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