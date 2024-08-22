Девушка прыгнула в купель с 7-метровой высоты и повредила спину в горах Сочи

Туристка отправилась на прогулку в каньон «Белые скалы» вместе с мужем.

Пройдя каньон реки Большой Хосты вместе с мужем и инструктором, девушка прыгнула в купель с 7-метровой высоты. От удара об воду она получила травму спины и не смогла сама доплыть до берега. До камней ей помогли добраться муж и инструктор.

Спасатели зафиксировали шейный и поясничный отдел позвоночника пострадавшей корсетом и воротником Шанца. С помощью альпинистского снаряжения ее подняли по вертикальному скальному участку на носилках и перенесли к машине скорой помощи. На отдых в Сочи 25-летняя туристка приехала из Москвы.

«За лето это уже третий случай спасения туристов в каньоне «Белые скалы». Занимаясь каньонингом даже с опытным инструктором, всегда помните о безопасности. Соизмеряйте свое состояние здоровья, свою физическую подготовку с желанием получить яркие эмоции от прыжков с высоты и купания в холодной горной реке», — сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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