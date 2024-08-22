Спасатели эвакуировали туристку, сломавшую ногу возле водопада в горах Кубани

Спасатели Апшеронского спасательного отряда 21 августа выезжали на помощь туристке.

Местная жительница отправилась на прогулку к Университетскому водопаду. Туристка травмировала ногу на смотровой площадке около водопада, поэтому самостоятельно вернуться не смогла и обратилась за помощью в экстренные службы.

Спасатели по геолокации нашли пострадавшую, на месте оказали ей первую помощь и наложили шину. После этого пострадавшую на специальных носилках транспортировали к машине скорой помощи. Предположительно, женщина сломала ногу, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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